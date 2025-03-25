Yaya Geçidinde Kaza: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçtiği esnada otomobilin çarptığı yaşlı adam, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, ilçenin Dumlupınar Mahallesi, Samsun-Ordu kara yolu üzerinde dün öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezai E.'nin kullandığı 06 BB 692 plakalı otomobil, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Süleyman Genç'e çarptı. Kazanın şiddetiyle yaşlı adam savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Süleyman Genç, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Süleyman Genç'in, ilçenin Ilıca Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Öte yandan kaza, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilmiş, görüntülerde yaya geçidinde otomobilin çarptığı Süleyman Genç'in savrulduğu görülmüştü.