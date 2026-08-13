Yayladağı'nda Yangın Kontrol Altına Alındı
Yayladağı'ndaki arazi yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde meydana gelen arazi yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle geniş alana sirayet etmeden kontrol altına alındı.
Yangın, Yayladağı ilçesine bağlı Yalaz Mahallesi'nde meydana geldi. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle alevler geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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