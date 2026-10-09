Yazıcıoğlu davasının 19. duruşmasında Ankara'ya nakil talebi reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yazıcıoğlu davasının 19. duruşmasında Ankara'ya nakil talebi reddedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yazıcıoğlu davasının 19. duruşmasında Ankara\'ya nakil talebi reddedildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yazıcıoğlu ve 5 kişinin öldüğü helikopter kazası davasının 19. duruşmasında, ailenin avukatı Kemal Yavuz dosyanın ana soruşturmayla birleştirilmesini ve Ankara'ya naklini talep etti. Mahkeme Ankara'ya nakil talebini reddederken duruşma 31 Mart 2027'ye ertelendi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 19. duruşmasında, Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, mevcut dosyanın ana soruşturma dosyasıyla birleştirilmesini ve dosyanın Ankara'ya nakledilmesini talep etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin 2009 yılında gerçekleşen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında açılan dava, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya merhum Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan ve ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile avukatlar katıldı.

Duruşmaya, tutuksuz sanıklardan bazıları ile başka bir davada mahkum edilen tutuksuz sanık Davut U., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık Davut U., suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini talep etti. Duruşmada SEGBİS aracılığıyla hazır bulunan sanık Ebubekir S. Y. ile sanık Nusret M.'nin avukatlarının beyanları da alındı.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, mahkemedeki beyanında mevcut yargılamanın kapsamını ve soruşturmadaki eksiklikleri eleştirdi. Yavuz, ana soruşturma dosyasıyla mevcut dosyanın birleştirilmesi gerektiğini belirterek, olayın bir bütün olarak ele alınması gerektiğini ifade etti. Av. Yavuz, "Bu yargılamanın bu şekilde yürütülmesi büyük bir yetersizliktir. Bu dava bu şekilde açılmamalıydı. Ancak soruşturma dosyası devam ederken bazı konuların itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Sivas'ta bir yargılama var, Ankara'da ise bu dosya var. Göksun'daki dosyayla da birleştirme yapıldı. Bir yargılama varsa, suç bir bütündür. Göksun'da hırsızlık suçlaması üzerinden bir dosya açıldı. Mahkemenize, ana soruşturma dosyası açıldığında bu dosyayla birleştirme kararı verdiği için teşekkür ediyorum. Ana suç ile amaç suçların aynı olduğu kabul edildi. Ancak geldiğimiz noktada 12 yıldır keşifler yapılmasına rağmen dosyaya yeterli şekilde girilemedi. Peki, ana soruşturma dosyasında ne oldu? FETÖ'nün örgütsel yapısının etkisi başından beri belli. Arama ve kurtarma çalışmalarının başka yerlere yönlendirilmesi, ihbarların ve koordinasyonun bilinmesine rağmen gerekli adımların atılmaması gibi konular var. Burası bilinmeyen bir yer değildi. Ancak gerekli araştırmalar yapılmadı, oradaki kişilerin bulunması engellendi. GPS cihazları konusu da var" ifadelerini kullandı.

"Dosyanın her yerinden FETÖ fışkırıyor"

Dava dosyaları ile ilgili konuşan Av. Yavuz, "Geldiğimiz aşamada ana soruşturma dosyası ilerliyor, operasyonlar sürüyor. Bu dosyada yüzlerce cevapsız sorunun yanıtını arama noktasında etkin bir irade oluştuğunu düşünüyorum. Diyelim ki 100 soru varsa bunların yaklaşık 30'u cevaplandırıldı. Dosyada gizlilik kararı bulunması nedeniyle biz de soruşturmanın ayrıntılarını bilmiyoruz. Dosyanın her yerinden FETÖ fışkırıyor. Bu 100 sorunun da cevaplarının bulunacağına inanıyorum. Ana soruşturmanın tamamlanması zaman alabilir. Bu nedenle mevcut dosyanın ana soruşturma dosyasıyla birleştirilmesini talep ediyoruz. Sanıklar ve taraflar farklı yerlerden geliyor. Yargılamanın selameti açısından dosyanın Ankara'ya nakledilmesinin daha sağlıklı olacağına ve bunun adil yargılama bakımından lehe bir durum oluşturacağına inanıyoruz" dedi.

Ailenin diğer avukatları da Yavuz'un taleplerine katılarak yargılamanın Ankara'da yapılması gerektiğini ifade etti.

Avukat Kemal Yavuz, kendisine yönelik ithamların ardından yeniden söz alarak, katılan taraf olduklarını ve soruşturma yürütme yetkilerinin bulunmadığını söyledi. GPS cihazlarının kaybolması ve enkazın korunmasına ilişkin sorumlulukların araştırılması gerektiğini belirten Yavuz, olayın üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen bu konuların aydınlatılmasının önemine dikkat çekti.

Duruşmada iddia makamı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/140958 soruşturma sayılı dosyasının bekletici mesele yapılmasını talep etti. Mahkemenin talebe ilişkin değerlendirmesinin yanı sıra yargılamanın Ankara'ya nakli talebi de reddedildi.

Duruşma 31 Mart 2027 tarihine ertelendi.

Kaynak: İHA
Kemal YavuzHelikopter3. SayfaMahkemeAnkaraGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı Ölü sayısı 5’e yükseldi İstanbul'da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı! Ölü sayısı 5'e yükseldi
Sektörde tutunamadılar Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Aydın’da kahreden olay Çocuğunun telefonuyla eve koştu, banyoya girince yıkıldı Aydın'da kahreden olay! Çocuğunun telefonuyla eve koştu, banyoya girince yıkıldı
Güreş maçında akılalmaz olay Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü Güreş maçında akılalmaz olay! Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü
Bülent Ersoy ’Kaos’ çıkardı Bülent Ersoy 'Kaos' çıkardı
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı 5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
13:43
Hacıosmanoğlu istifa edecek mi Son noktayı “Beni tanıyorsunuz“ diyerek koydu
Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Son noktayı "Beni tanıyorsunuz" diyerek koydu
13:41
Maltepe’de çöken binanın bilirkişi ön raporu çıktı Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış
Maltepe'de çöken binanın bilirkişi ön raporu çıktı! Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış
13:02
Viral fotoğrafıyla gündeme gelen Meryem Cabbaroğlu, A Milli Takım hedefini anlattı
Viral fotoğrafıyla gündeme gelen Meryem Cabbaroğlu, A Milli Takım hedefini anlattı
12:59
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
12:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
11:33
Özgür Özel, Bakan Göktaş’la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
11:19
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 14:05:11. #.0.3#
SON DAKİKA: Yazıcıoğlu davasının 19. duruşmasında Ankara'ya nakil talebi reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei