Yazıcıoğlu Kazası Soruşturmasında 29 Şüpheli - Son Dakika
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Yazıcıoğlu Kazası Soruşturmasında 29 Şüpheli

19.07.2026 15:53
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Adalet Bakanı Gürlek, Yazıcıoğlu kazasında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada 29 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirterek, "Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecektir" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin 25 Mart 2009 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Soruşturmanın milletin vicdanında derin iz bırakan dosyalardan biri olduğunu belirten Gürlek, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından çok yönlü yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında işlem yapılmış; 27 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 19'u tutuklanmış, 8'i hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Diğer 2 şüpheli ise cezaevinde tutuklu bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"FETÖ'nün karanlık izleri araştırılıyor"

Dosyada FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması ve örgütsel irtibatlara ilişkin bulguların incelendiğini kaydeden Gürlek, şunları aktardı:

"Dosyada FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına, örgütsel irtibatlara, 15 Temmuz Darbe Girişiminin baş aktörlerinden Adil Öksüz bağlantısına, ByLock yazışmalarına ve çok sayıda şüphelinin geçmişte FETÖ kapsamında işlem görmüş olmasına ilişkin hususlar titizlikle değerlendirilmektedir. Bu dosya, yalnızca geçmişte yaşanmış acı bir olayın değil; devletin kılcal damarlarına sızarak hakikati karartmaya çalışan FETÖ'nün karanlık izlerinin de araştırıldığı bir dosyadır. Yargı makamlarımız, hukukun çizdiği sınırlar içinde ve deliller ışığında maddi gerçeğe ulaşmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir."

"Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecektir"

Soruşturmanın kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Gürlek, "Şunu özellikle ifade etmek isterim: Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecektir. Hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına, hiçbir örgütlü yapının milletimizin adalet beklentisinin önüne geçmesine müsaade edilmeyecektir" açıklamasında bulundu.

Soruşturmayı yürüten kurumlara teşekkür eden Gürlek, paylaşımını şu sözlerle tamamladı:

"Bu vesile ile bir kez daha soruşturmayı titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze ve soruşturma sürecinde görev alan tüm kamu görevlilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Başta merhum Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere bu elim olayda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; ailelerinin ve aziz milletimizin yüreğinde yer eden bu acının tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin kararlılıkla takip edileceğini kamuoyunun bilgisine sunuyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Gürlek, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yazıcıoğlu Kazası Soruşturmasında 29 Şüpheli - Son Dakika

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