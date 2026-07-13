Yemen'de Balistik Füze Saldırısı Engellendi - Son Dakika
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Yemen'de Balistik Füze Saldırısı Engellendi

13.07.2026 22:07
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Husilerin Yemen'e yönelik balistik füzeleri, Koalisyon'un hava savunma sistemleriyle engellendi.

Yemen'deki Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon Sözcüsü Turki Al Maliki, Yemen'deki İran destekli Husilerin ülkenin güneyine fırlattığı balistik füzelerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.

Yemen'in başkenti Sana'daki Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıdan Suudi Arabistan'ı sorumlu tutan İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı düzenledi. Yemen'deki Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon Sözcüsü Turki Al Maliki, Husilerin ülkenin güneyine fırlattığı balistik füzelerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini ve saldırıda can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree ise, "Açıkça ve küstahça bir saldırı eylemiyle, Suudi düşmanı Sana Uluslararası Havalimanı'nı bir dizi hava saldırısıyla hedef aldı. Böylelikle gerilimin azaltılması aşamasını sona erdirdi ve saldırısının sonuçlarına katlanmak zorunda kaldı" dedi. - RİYAD

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Yemen, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yemen'de Balistik Füze Saldırısı Engellendi - Son Dakika

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