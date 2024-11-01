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Yeni evli kadın asılı bulundu

Kayseri'de evinde asılı halde bulunan yeni evli kadın M.G.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

01.11.2024 20:43
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Yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaklaşık 1 buçuk ay önce evlenen kadın evinde asılmış halde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hürriyet Yeniköy Mahallesi Akyürek Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana gelen olayda, iddiaya göre yaklaşık 1 buçuk ay önce evlenen M.G.'den haber alamayan yakınları ikametine girdiklerinde, kadını asılı halde hareketsiz buldular. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde M.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Melikgazi, Kayseri, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yeni evli kadın asılı bulundu - Son Dakika

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