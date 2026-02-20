Yeni Nesil Suç Organize Operasyonu

Yeni nesil suç örgütlerine yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, 55 farklı olaya karışan 32 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Zincirleme operasyon, Asayiş, İstihbarat, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa çalışması ile gerçekleştirildi.

HEDEF: YENİ NESİL SUÇ AĞLARI

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yeni nesil suç ağlarının faaliyetlerine yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yapıldı. Söz konusu sokak çetelerine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul genelinde 55 eyleme karıştıkları tespit edilen şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Kimlikleri ve adresleri belirlenen çete üyelerinin yakalanması için bu sabah erken saatte operasyonun düğmesine basıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra İstihbarat, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü de operasyona dahil edildi. Dört ayrı şube tarafından İstanbul, Adana, Kocaeli, Sivas ve Sakarya'da tespit edilen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

32 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yakalanan şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.