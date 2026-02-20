Yeni Nesil Suç Organize Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeni Nesil Suç Organize Operasyonu

Yeni Nesil Suç Organize Operasyonu
20.02.2026 07:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 32 şüpheli yakalandı.

Yeni nesil suç örgütlerine yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, 55 farklı olaya karışan 32 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Zincirleme operasyon, Asayiş, İstihbarat, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa çalışması ile gerçekleştirildi.

HEDEF: YENİ NESİL SUÇ AĞLARI

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yeni nesil suç ağlarının faaliyetlerine yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yapıldı. Söz konusu sokak çetelerine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul genelinde 55 eyleme karıştıkları tespit edilen şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Kimlikleri ve adresleri belirlenen çete üyelerinin yakalanması için bu sabah erken saatte operasyonun düğmesine basıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra İstihbarat, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü de operasyona dahil edildi. Dört ayrı şube tarafından İstanbul, Adana, Kocaeli, Sivas ve Sakarya'da tespit edilen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

32 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yakalanan şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Asayiş, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yeni Nesil Suç Organize Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü Türkiye’den Fırtına şiddetlenince Atatürk büstüne koştular Görüntü Türkiye'den! Fırtına şiddetlenince Atatürk büstüne koştular
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
Bakan Gürlek’ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız Bakan Gürlek'ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
Melisa Ilıcalı, annesi Şeyma Subaşı’nın taklidini yaptı Melisa Ilıcalı, annesi Şeyma Subaşı'nın taklidini yaptı
Maçtan sonra ortaya çıktı Vinicius’un davranışlarından rahatsız olan biri var Maçtan sonra ortaya çıktı! Vinicius'un davranışlarından rahatsız olan biri var
Sabah uyandığında dişleri yoktu Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı

08:24
İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu Klon ödeme ve PBM Tech Bilişim AŞ’ye TMSF tarafından kayyum atandı
İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu! Klon ödeme ve PBM Tech Bilişim AŞ'ye TMSF tarafından kayyum atandı
08:18
Gözaltına alınan ünlülerin aylık gelirleri ortaya çıktı
Gözaltına alınan ünlülerin aylık gelirleri ortaya çıktı
07:42
Savaşta dengeleri değiştirecek karar Trump, İran’a karşı “yalnız“ kaldı
Savaşta dengeleri değiştirecek karar! Trump, İran'a karşı "yalnız" kaldı
07:29
Yer: ABD Aliyev’e yönelik protesto sırasında arbede çıktı
Yer: ABD! Aliyev'e yönelik protesto sırasında arbede çıktı
06:52
“14 yaşındayım“ diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti
"14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti
06:36
Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden...
Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 08:34:00. #7.11#
SON DAKİKA: Yeni Nesil Suç Organize Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.