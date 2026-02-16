Yeni Nesil Suç Örgütlerine Dev Operasyon

İstanbul merkezli 7 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 42 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Yeni nesil suç örgütlerine yönelik yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli olarak Batman, Bursa, Adana, Tekirdağ, Diyarbakır, Mardin ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, özel harekat ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, aralarında 7 suça sürüklenen çocuğun da bulunduğu 42 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; kasten öldürme, kasten yaralama, gasp, yağma, iş yeri kurşunlama ve tehdit suçlarına karıştığı, toplam 18 ayrı eylemin tespit edildiği öğrenildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 8 tabanca, 1 tüfek ve 198 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 42 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 25 zanlı da tutuklanmıştı. - İSTANBUL