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Yeni yıl konserinde havaya atılan genç düşerek hastanelik oldu - Son Dakika
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Yeni yıl konserinde havaya atılan genç düşerek hastanelik oldu

Mersin'de düzenlenen yeni yıl konserinde havaya atılan bir genç, yere düşerek yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Konser, havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Yeni yıl konserinde havaya atılan genç düşerek hastanelik oldu
01.01.2024 - 23:13,
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Yeni yıl konserinde havaya atılan genç, düşerek hastanelik oldu

MERSİN - Mersin'de yeni yıl dolayısıyla düzenlenen konserde havaya atılan gençlerden biri, yere düşerek hastanelik oldu.

2024 yılına girilmesi nedeniyle Mersin'de Özgecan Aslan Meydanı'nda konser düzenlendi. Konsere gelenler yeni yılı hep birlikte karşılarken, bazı gençler arkadaşlarını havaya attı. Havaya atılan gençlerden biri yere düşerek yaralandı. Konser alanında hazır bulunan sağlık ekibi, genci ambulansla hastaneye götürdü. Konser, yeni yıl nedeniyle havai fişeklerin atılmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
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Mersin, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yeni yıl konserinde havaya atılan genç düşerek hastanelik oldu - Son Dakika


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