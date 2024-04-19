Yeni Zigana Tüneli'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tünel duvarına çarpıp savruldu. Kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza sabah saatlerinde Gümüşhane ve Trabzon arasındaki Yeni Zigana Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan Gümüşhane istikametine hareket halindeki 29 DA 966 plakalı otomobilin sürücüsü Salih Pelit (61), tünel içerisinde direksiyon hakimiyetini kaybedince tünel duvarına çarparak savruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirledi. Olay yerinde hayatını kaybeden Salih Pelit'in cansız bedeni Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GÜMÜŞHANE
Son Dakika › 3.Sayfa › Yeni Zigana Tüneli'nde Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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