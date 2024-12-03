İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması, sanık avukatlarının savunmaları ile devam edilmek üzere yarına ertelendi.
İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı davanın 12. günü tamamlandı.
Duruşma sanık avukatlarının savunmaları ile devam edilmek üzere yarın saat 09.30'a ertelendi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Yenidoğan Çetesi Davası Ertelendi - Son Dakika
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