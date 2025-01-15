Yenidoğan Çetesi davasında duruşma ertelendi

3.Sayfa

Yenidoğan Çetesi davasında ara karar: Duruşma 18 Şubat'a ertelendi

Yenidoğan Çetesi davasında sanık avukatlarının reddi heyet talebi değerlendirilecek

İSTANBUL - İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme, sanık avukatlarının reddi heyet talebinin değerlendirilmesi için dosyanın bir üst mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 26'sı tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.

Tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatlarının reddi heyet talebinin değerlendirilmesi için dosyanın 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine ve tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 18 Şubat tarihine erteledi.