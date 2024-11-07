Yenişehir'deki Orman Yangını Kontrol Altında

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Yenişehir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Yenişehir ilçesi Çamönü Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İtfaiye ve BUSKİ ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken, soğutma çalışmaları başlatıldı.