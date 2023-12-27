Yerköy\'de 110 Bin Makaron Ele Geçirildi

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 110 bin makaron (Filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçede durdurdukları şüpheli araçta arama yaptı. Yapılan aramada araç içerisinde 110 bin boş makaron, 4 bin 500 adet sigara kağıdı, 6 kilogram tütün ve 77 adet sigara kutusu ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - YOZGAT