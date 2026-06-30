Yerköy\'de Takla Atan Otomobilde İki Yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Yerköy ilçesi Yukarıelmahacılı köyü mevkiinde meydana geldi. H.Ö. idaresindeki 34 DPC 029 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü ve yolcu M.M. hafif yaralı olarak Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT