Yerköy'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yerköy'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Yerköy\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
04.06.2026 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yerköy'de hızla ilerleyen otomobil, traktöre çarptı; tavanı kopan araçta 2 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, Hızlı Tren Kavşağı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin tavanı koptu.

Edinilen bilgilere göre, Hızlı Tren Kavşağı mevkiinde seyir halinde olan 06 BHP 330 plakalı Toyota marka otomobil sürücüsü, önünde ilerlemekte olan traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobil hasar aldı ve aracın tavanı çarpmanın etkisiyle yerinden koptu. Araçta bulunan sürücü ve yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Yerköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Trafik, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yerköy'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar
Kuşadası’nın Tülüşahları çiçek açtı koparmanın cezası 699 bin 245 lira Kuşadası'nın Tülüşahları çiçek açtı; koparmanın cezası 699 bin 245 lira
Ferdi Kadıoğlu yeni piyasa değeriyle kariyer rekoru kırdı Ferdi Kadıoğlu yeni piyasa değeriyle kariyer rekoru kırdı
İspanya’da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu İspanya'da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu
CHP’de disiplin kurulu yarın toplanacak CHP'de disiplin kurulu yarın toplanacak
İsrail, Filistinli kadın futbolcunun gözaltı süresini uzattı İsrail, Filistinli kadın futbolcunun gözaltı süresini uzattı

14:07
Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
13:30
Can Polat’ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu
Can Polat'ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu
13:28
Milyonlarca Türk futbolsever, A Milli Takım’ın Dünya Kupası maçlarını ücretsiz izleyemeyecek
Milyonlarca Türk futbolsever, A Milli Takım'ın Dünya Kupası maçlarını ücretsiz izleyemeyecek
13:25
CHP kurultay ve kongre davasına ret
CHP kurultay ve kongre davasına ret
13:02
Sadettin Saran’a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
12:41
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 14:22:24. #7.13#
SON DAKİKA: Yerköy'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.