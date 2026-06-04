Yerköy\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, Hızlı Tren Kavşağı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin tavanı koptu.

Edinilen bilgilere göre, Hızlı Tren Kavşağı mevkiinde seyir halinde olan 06 BHP 330 plakalı Toyota marka otomobil sürücüsü, önünde ilerlemekte olan traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobil hasar aldı ve aracın tavanı çarpmanın etkisiyle yerinden koptu. Araçta bulunan sürücü ve yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Yerköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT