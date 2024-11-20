İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "2024 yılı içinde; organize suç örgütlerine yönelik bin 223 operasyon düzenledik. 3 bin 770 organize suç örgütü üyesi tutuklandı. 505 organize suç örgütünü çökerttik. Sadece bu yılın ilk 10 ayında bu çetelere ait 36 milyar lira değerindeki mal varlığına el koyduk." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Yerlikaya: 2024'te 1,223 Suç Operasyonu - Son Dakika
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