Yılandan Korkan Tüpçü Panikledi - Son Dakika
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Yılandan Korkan Tüpçü Panikledi

Yılandan Korkan Tüpçü Panikledi
08.07.2025 11:47
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Alanya'daki bir tüpçü dükkanına giren yılan esnafı paniğe sürükledi, itfaiye ekibi yılanı bulamadı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir tüpçü dükkanında, ayaklarının dibinden içeriye giren yılanı fark edince hayatının korkusunu yaşayan esnaf, yerinden fırlayarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, iş yeri sahibi yaşadığı korkuyu, "kalbim ile midem birbirine yapıştı" sözleriyle anlattı.

Olay, 6 Haziran Pazar günü Payallar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan tüpçü dükkanında meydana geldi. Abdullah Çelik ve arkadaşı tüpçü dükkanında sohbet ederken bir anda arkadaşı dükkanın dışından içeriye doğru bir yılanın yaklaştığını fark etti. Arkadaşının "ayağından yılan var" uyarısıyla neye uğradığını şaşıran Çelik, panik içinde oturduğu sandalyeden fırlayarak kendini dışarı attı. Yılan ise dükkanın içine girdi. Olayın etkisiyle büyük korku yaşayan Çelik, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dükkan içinde detaylı bir arama yaptı. Ancak yapılan tüm çalışmalara rağmen yılan bulunamadı. Yılanın bulunamaması üzerine Çelik, dükkanın içini tamamen ilaçlattı.

Yaşadığı o korku dolu anları anlatan Abdullah Çelik, "Arkadaşım geldi dükkandan oturuyorduk. Habersiz ayağımın üstünde bir soğukluk hissettim. O sırada yanımdaki arkadaş gördü ben yılanı fark etmedim. "Ayağında yılan var" dedikten sonra beynim durdu. Bir andan durakladım sonra ayaklarımı kaldırdım. Kamera kayıtlarından izledim yılan dışarıda biraz beklemiş. İçeriye bir anda girdi. O an kalbim ile midem birbirine yapıştı. İtfaiye ekipleri geldi yılanı bulamadı. Bende kendi imkanlarım ile dükkanı ilaçladım. Dükkan sabaha kadar açıktı. Dükkanıma panikle girip çıkıyorum" şeklinde konuştu.

Yaşanan o korku dolu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yeri sahibi Çelik ile arkadaşının sohbet ettiği esnada yılanın ayaklarının yanına yanaşması ve Çelik'in bir ayağına sürtünerek içeri girmesi yer aldı. Görüntülerin devamına ise Çelik ve arkadaşının korku yaşayıp sokağa yönelmeleri yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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