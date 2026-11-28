Bursa'nın Yıldırım ilçesinde silah seslerini duyarak harekete geçen Yunus timleri, bir eve operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 550 gram esrar, 2 ruhsatsız tüfek ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi; gözaltına alınan şüpheli ise tutuklandı.

Olay, Yıldırım ilçesinde yaşandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunus timleri), devriye görevi sırasında silah seslerini duyunca vakit kaybetmeden bölgeye intikal etti. Ekiplerin incelemesinde G.P. isimli şahsın ikametinden tüfekle ateş ettiği belirlendi.

Adli makamlardan alınan karar uyarınca şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Aramalarda 550 gram esrar, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet 9.19 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve şarjöre basılı halde 6 dolu kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.P., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.