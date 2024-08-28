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Yıllardır bitmeyen 20 katlı otel inşaatında yangın

MERSİN - Mersin Erdemli'de uzun yıllardır bitmeyen otel inşaatında yangın çıktı.Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Ayaş Mahallesi 56. sokaktaki 20 katlı otel inşaatında çıktı. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle uzun yıllardır tamamlanamadığı için atıl durumda olan inşaatın dış cephesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken, dış cephede maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.