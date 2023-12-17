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Yol verme tartışmasında kan aktı: 1 yaralı - Son Dakika
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Yol verme tartışmasında kan aktı: 1 yaralı

Kastamonu'da yol verme anlaşmazlığı sebebiyle tartışan iki kişiden biri silahla vurularak yaralandı. Olay sonrası yaralı hastaneye kaldırıldı ve saldırgan gözaltına alındı.

Yol verme tartışmasında kan aktı: 1 yaralı
17.12.2023 - 22:37,
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Kastamonu'da yol verme yüzünden çıkan kavgada silahla vurulan şahıs yaralandı.

Olay, Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonu ile seyir halinde olan F.G. ile T.A. isimli sürücü arasında yol verme anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında T.A., F.G.'yi silahla vurarak yaraladı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan F.G., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Kazım Karabekir, Kastamonu, Son Dakika

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