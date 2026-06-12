Bilecik'te seyir halindeyken yol kenarından fırlayan taş aracın ön camı çatlattı
Olay, Bilecik-Bursa karayolu Dereşemsettin yol kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Karayolları bağlı ekipler yol kenarında ot biçtikleri esnada fırlayan taş, karayolunda seyir halindeki Hasan Ü. idaresindeki 11 AAC 654 plakalı aracın camına isabet etti. Ön cam çatlarken, araç sürücü jandarmaya şikayette bulundu. - BİLECİK
Son Dakika › 3. Sayfa › Yolda Fırlayan Taş Camı Çatlattı - Son Dakika
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