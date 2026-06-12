Yolda Fırlayan Taş Camı Çatlattı - Son Dakika
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Yolda Fırlayan Taş Camı Çatlattı

Yolda Fırlayan Taş Camı Çatlattı
12.06.2026 10:44
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Bilecik'te yol kenarından fırlayan taş, seyir halindeki aracın ön camını çatlattı.

Bilecik'te seyir halindeyken yol kenarından fırlayan taş aracın ön camı çatlattı

Olay, Bilecik-Bursa karayolu Dereşemsettin yol kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Karayolları bağlı ekipler yol kenarında ot biçtikleri esnada fırlayan taş, karayolunda seyir halindeki Hasan Ü. idaresindeki 11 AAC 654 plakalı aracın camına isabet etti. Ön cam çatlarken, araç sürücü jandarmaya şikayette bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Bilecik, Olaylar, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolda Fırlayan Taş Camı Çatlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Arif Hacibekir Arif Hacibekir:
    taş fırlıyo cam çatılıyo sonra halk ödüyo tabi ya zaten elektriğe suya benzine şimdi de cama mı para yatıcaz ne kadar dayanabiliriz böyle böyle çökeriz 0 0 Yanıtla
  • Irazca Avram Irazca Avram:
    bu karayolları da bir düzeni yok artık iş yapan adamı sorumlu tut ama yolun durumuna bak 0 0 Yanıtla
  • Başak Şenarya Başak Şenarya:
    kızlar böyle şeylere daha çok panik yapıyo ya bu adamın yolda yapması gereken şey vardı herhalde yine erkekler temizlik yapıyo işte 0 0 Yanıtla
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