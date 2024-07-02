Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpmamak için frene basan motosikletli kadın yaralandı

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Yolun karşısına geçmek için bir anda yola fırlayan yayalara çarpmamak için frene basan motosikletli kadın yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kullandığı 07 BCV 34 plakalı motosikletin sürücüsü Seda A., yolun karşı tarafına geçmek için aniden yola çıkan Umut Arslan isimli gence çarpmamak için frene bastı. Ani fren ile motosikletin kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü Seda A., devrilerek motosiklet ile birlikte sürüklendi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya neden olan Umut Arslan kazanın kendisinin yola çıkması nedeniyle meydana geldiğini söyledi. - ANTALYA