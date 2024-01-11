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Yorgun merminin hedefi bu kez Artvin'de valilik binası oldu - Son Dakika
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Yorgun merminin hedefi bu kez Artvin'de valilik binası oldu

Artvin'de gece saatlerinde valilik binasına isabet eden yorgun mermi, camı kırdı. Merminin nerden geldiği henüz belirlenemezken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yapmaktadır. Artvin Valiliği ise konuyla ilgili inceleme başlattığını duyurdu.

Yorgun merminin hedefi bu kez Artvin\'de valilik binası oldu
11.01.2024 - 19:44,
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Yorgun merminin hedefi bu kez Artvin'de valilik binası oldu

ARTVİN - Artvin'de yorgun mermi valilik binasına isabet etti. Camı kıran merminin nerden geldiği henüz belirlenemedi.

Alınan bilgiye göre, Artvin'de gece henüz nereden geldiği bilinmeyen yorgun mermi valilik binasının camına isabet etti. Sabah saatlerinde fark edilen olay sonrası polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kurşun izi ve camda belirlenen çatlaklar üzerine polis ekipleri olay yerine inceleme yaptı. Merminin nereden ateşlendiği henüz belirlenemezken, Artvin Valiliği konuyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Yorgun merminin hedefi bu kez Artvin'de valilik binası oldu - Son Dakika


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