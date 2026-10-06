Yozgat Boğazlıyan\'da polisin operasyonunda 30 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Yozgat Boğazlıyan'da polisin operasyonunda 30 litre kaçak etil alkol ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Boğazlıyan ilçesinde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 30 litre kaçak etil alkol buldu. Çalışma kapsamında 2 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde polis ekipleri yaptıkları çalışmada 30 litre kaçak etil alkol ele geçirdi.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Boğazlıyan ilçesinde belirlenen adrese operasyon yapıldı. Adreste yapılan arama sonucunda 30 litre etil alkol ele geçirildi. Çalışma kapsamında M.T. ve U.K. isimli şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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