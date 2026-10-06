Yozgat Boğazlıyan'da polisin operasyonunda 30 litre kaçak etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Yozgat Boğazlıyan'da polisin operasyonunda 30 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

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Yozgat Boğazlıyan\'da polisin operasyonunda 30 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Boğazlıyan ilçesinde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 30 litre kaçak etil alkol buldu. Çalışma kapsamında 2 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde polis ekipleri yaptıkları çalışmada 30 litre kaçak etil alkol ele geçirdi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Boğazlıyan ilçesinde belirlenen adrese operasyon yapıldı. Adreste yapılan arama sonucunda 30 litre etil alkol ele geçirildi. Çalışma kapsamında M.T. ve U.K. isimli şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
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