Yozgat Kadışehri'de otomobil ile tır çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Yozgat Kadışehri'de otomobil ile tır çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Yozgat Kadışehri\'de otomobil ile tır çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Halıköy Beldesi yakınlarında meydana gelen kazada, otomobil ile tır çarpıştı; 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Sağlık ve jandarma ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken inceleme başlatıldı.

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza Kadışehri ilçesine bağlı Halıköy Beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yılmaz Çınar idaresindeki 06 YCE 17 plakalı otomobil, henüz ismi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 66 LH 869 plakalı tır ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Yılmaz Çınar hayatını kaybederken yaralı olan yolcular N.Ç. ve D.Ç. çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Kadışehriİnceleme3. SayfaJandarmaHalıköyYozgatGüncelSon Dakika

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