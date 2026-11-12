Yozgat merkezde jandarmanın tarihi eser operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Yozgat merkezde jandarmanın tarihi eser operasyonunda 7 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat merkezde tarihi eser niteliğinde eşya bulundurulduğu bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda iş makinesi, 13 sikke, 3 yüzük, 6 obje, mühür, el dedektörü, kazma ve fener ele geçirildi. Jandarma ekiplerince yakalanan 7 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Yozgat'ta düzenlenen operasyonda tarihi eser nitelikli eşyalar ele geçirildi.
Yozgat Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde tarihi eser niteliğinde eşya bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Yapılan aramalarda iş makinesi, 3 adet yüzük, mühür, 6 adet obje, 13 adet sikke, el dedektörü, kazma ve fener ele geçirildi.
Yakalanan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: İHA
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