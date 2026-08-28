Yangına sebep olan şahıs tutuklandı
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Yozgat'ın Aktaş köyünde tarlasında anız yakan K.A., çıkan yangınla 15 hektar otluk ve 12 hektar ormanlık alanın zarar görmesine yol açtı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yozgat'ta yaktığı anız ateşiyle yangına neden olan şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz gün Yozgat merkeze bağlı Aktaş köyünde ikamet eden K.A. isimli şahıs tarlasında anız ateşi yaktı. Yangının yayılması sonucu 15 hektar otluk alan ile 12 hektar ormanlık alan yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye, Belediye, Orman İşletme ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi. Yangına sebebiyet veren K.A. ise 'orman kanununa muhalefet ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma (kasten yangın çıkarma)' suçundan adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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