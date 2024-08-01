Yozgat'ta Bulunan Patlamamış Top Mermisi Jandarma Tarafından İmha Edildi

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir tarlada bulunan patlamamış top mermisi jandarma tarafından imha edildi.

Sorgun ilçesine bağlı Eymir kasabası Çadırözü Yaylası'nda kepçe ile arazi düzenlemesi yapan Enes Çakıroğlu, yerde bir top mermisi olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, patlamamış top mermisinin etrafını çevirerek güvenlik tedbiri aldı. Bölgeye ulaşan bomba uzmanları, patlamamış top mermisini güvenli alana taşıyarak imha etti.

Merminin nereden ve nasıl geldiğini belirlemek için inceleme başlatıldı. - YOZGAT