Bomba gibi patlayan buzdolabı sonrası evde büyük maddi hasar oluştu - Son Dakika
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Bomba gibi patlayan buzdolabı sonrası evde büyük maddi hasar oluştu

Bomba gibi patlayan buzdolabı sonrası evde büyük maddi hasar oluştu
08.07.2026 13:16  Güncelleme: 13:29
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir evde Profilo marka buzdolabının patlaması sonucu yangın çıktı. Maddi hasar büyük olurken, buzdolabının üzerindeki Kuran cüzü yanmadan kaldı. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bomba gibi patlayan buzdolabı sonrası evin bir bölümü kullanılamaz hale gelirken evde büyük maddi hasar oluştu.

Sorgun ilçesi Yenidoğan Mahallesinde gece 00.30 sularında aniden gerçekleşen Profilo marka buzdolabı patlaması sonrasında yangın meydana geldi. Patlama esnasında evde istirahat eden Metin Göçer dumanı fark ederek aile bireylerini uyardı ve çevresinden yardım istedi. Sorgun Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangının ardından buzdolabının üstünde olup da yanmayan Kuran cüzü detayı ise dikkat çekti. Buzdolabının bulunduğu mutfaktaki her şey kullanılamaz hale gelirken Kuran cüzünün yanmadığı görüldü.

Hane sakinlerinden Satılmış Göçer "Zararımız yaklaşık 150-200 bin lirayı bulur. Can kaybımız yok ona şükür. Doğal gaz zarar gördü, su patlaklarımız var. Elektrik tesisatı komple yapılacak. Mutfak dolaplarının kapakları yapılacak. Buzdolapları içindeki malzemelerle birlikte gitti. Kışlık yazlık erzakımız içindeydi. Hep ziyan oldu çöpe attık. Buzdolabının üstündeki Kuran cüzü sapasağlam duruyor. Dolap yandı, Kuran-ı Kerim yanmadı. Kitabımız böyle bir kitap. Yangının yan tarafında çocuk yatıyordu. Gece işe gidiyordu. Yangını fark edip camları açmış. Ben olsam o kadar da yapamazdım. 61 yaşındayım, ilk defa başıma böyle bir şey geldi" dedi.

Patlama anını anlatan Metin Göçer ise "Yan tarafta odada oturuyordum. Aniden dumana sıçrayıp kalktım. İçeriye geldiğimde tüm alev almıştı. Elektriğe baktım. Şase atınca balkona koştum. Pencereleri açtım. İçeriden çığlık attım 'Yangın var' diye. Kapıyı açınca annemi, babamı, ablamı dışarıya çıkardım. Dumandan etkilendim. Ciğerlerim biraz etkilenmiş ama bir sıkıntı yok şu an. Dolap kapağı patlayınca plastik boruyu erittiği için borudan su aktı" şeklinde bilgi verdi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Kuran-ı Kerim, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Profilo, Sorgun, Yozgat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bomba gibi patlayan buzdolabı sonrası evde büyük maddi hasar oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bomba gibi patlayan buzdolabı sonrası evde büyük maddi hasar oluştu - Son Dakika
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