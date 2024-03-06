Yozgat'ta DEAŞ Operasyonunda 2 Iraklı Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Yozgat'ta DEAŞ Operasyonunda 2 Iraklı Şüpheli Gözaltına Alındı

Yozgat\'ta DEAŞ Operasyonunda 2 Iraklı Şüpheli Gözaltına Alındı

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Terör Suçları ile Mücadelede DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi oldukları tespit edilen 2 Irak uyruklu şüpheli, Özel Harekat destekli şafak operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

06.03.2024 11:31
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Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Terör Suçları ile Mücadelede DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen 2 Irak uyruklu şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Özel Harekat destekli şafak operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yozgat'ta DEAŞ Operasyonunda 2 Iraklı Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta DEAŞ Operasyonunda 2 Iraklı Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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