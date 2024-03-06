Yozgat\'ta DEAŞ Operasyonunda 2 Iraklı Şüpheli Gözaltına Alındı

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu can kaybı artıyor

İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 97 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı sayısı 30 bin 717'ye yükseldi. Ayrıca açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısı ise 18'e çıktı. İsrail ordusu 152 gündür Gazze Şeridi'ne saldırıyor.