Yozgat'ta dere yatağına düşen kişi ekipler tarafından kurtarıldı
Yozgat'ta Cidalı mevkiinde dere yatağına düşen M.R., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekipleri, mahsur kalan kişiyi düştüğü yerden çıkararak kurtardı. M.R.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Yozgat'ta dere yatağına düşen vatandaş kurtarıldı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan M.R. isimli vatandaş Cidalı mevkiindeki dere yatağına düştüğünü söyleyerek yardım talebinde bulundu. Talep üzerine Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan kişi düştüğü yerden çıkarıldı.
M.R. nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Yozgat'ta dere yatağına düşen kişi ekipler tarafından kurtarıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?