Yozgat'ta evinde 1 kilo 267 gram esrar bulunan 1 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin kent merkezindeki operasyonunda evinde 1 kilo 267 gram esrar bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Yozgat'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 267 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kent merkezinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışmalar düzenledi. Evinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen L.K.'nin ikametine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 1 kilo 267 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan L.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?