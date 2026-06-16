Yozgat’ta Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yozgat’ta Firari Hükümlü Yakalandı

Yozgat’ta Firari Hükümlü Yakalandı
16.06.2026 21:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

63 yıl hapis cezası bulunan H.İ.K. Yozgat'ta yakalandı, cezaevine geri götürüldü.

Yozgat'ta 63 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

Akdağmadeni Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan dün firar eden H.İ.K. ile ilgili olarak Yozgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde firari hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

'Bina eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 63 yıl 4 ay 22 gün olmak üzere toplam 54 dosyada kaydı bulunan firari hükümlünün otogar istikametinden Yerköy istikametine gittiği tespit edildi.

Seyir halindeki otomobil ekiplerce durdurularak firari hükümlü yakalandı. Firari hükümlü adli işlemlerin ardından Yozgat 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Yozgat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yozgat’ta Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, İran ile ABD arasındaki anlaşmayla ilgili sessizliğini bozdu Netanyahu, İran ile ABD arasındaki anlaşmayla ilgili sessizliğini bozdu
İzmir’de, “dekolteyi seven“ çalışan arayan iş ilanı ortalığı ayağa kaldırdı İzmir'de, "dekolteyi seven" çalışan arayan iş ilanı ortalığı ayağa kaldırdı
CHP Genel merkezinde 20 kişi daha işten çıkarıldı CHP Genel merkezinde 20 kişi daha işten çıkarıldı
Aydın’da kayıp olarak aranan adamın kazada hayatını kaybettiği belirlendi Aydın'da kayıp olarak aranan adamın kazada hayatını kaybettiği belirlendi
Dünya Kupası’nda bir yeni sürpriz de Suudi Arabistan’dan Muslera da tarihe geçti Dünya Kupası'nda bir yeni sürpriz de Suudi Arabistan'dan! Muslera da tarihe geçti
ABD Hava Kuvvetleri açıkladı: B-52 kazasında kurtulan olmadı ABD Hava Kuvvetleri açıkladı: B-52 kazasında kurtulan olmadı

21:51
Özgür Özel, yeni parti kurarsa Mansur Yavaş gitmeyecek
Özgür Özel, yeni parti kurarsa Mansur Yavaş gitmeyecek
21:42
Anlaşma tamam Amedspor, Beşiktaş’ın yıldızını transfer ediyor
Anlaşma tamam! Amedspor, Beşiktaş'ın yıldızını transfer ediyor
21:29
İsrail’in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir vize alamayınca ABD’ye gidemedi
İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir vize alamayınca ABD'ye gidemedi
19:02
Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran: Köyde daha önce hiçbir çocuk ölmedi
Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran: Köyde daha önce hiçbir çocuk ölmedi
18:15
Konya’da İtalya’ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak
Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak
18:02
Bakan aile binası sansa da içerisi bambaşka Ekipler bile gördüklerine inanamadı
Bakan aile binası sansa da içerisi bambaşka! Ekipler bile gördüklerine inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 22:41:30. #7.12#
SON DAKİKA: Yozgat’ta Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.