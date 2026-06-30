Yozgat\'ta Firari Hükümlü Yakalandı

Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar yürüttü. Çalışmalar kapsamında A.E.B. isimli şüphelinin kent merkezindeki ikametine düzenlenen operasyonda 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Firari hükümlü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Yozgat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - YOZGAT