Yozgat'ta Huzur Uygulaması: 325 Kişi Sorgulandı
Yozgat'ta düzenlenen huzur uygulamasında 325 kişi sorgulandı, 4 kişi yakalandı, 43 bin lira ceza kesildi.
Yozgat'ta düzenlenen 'Huzur Uygulaması' kapsamında 325 kişi sorgulandı.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Sorgun ilçesinde gerçekleştirdiği uygulamaya 15 ekip 50 personel katıldı.
325 kişi ve 28 araç sorgulanırken 7 adet umuma açık iş yeri denetlendi. Aranan 2 kişi ve dilencilik yapan 2 kişi de yakalandı.
2 motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz ve kasksız sürüşten dolayı toplam 43 bin lira cezai işlem uygulandı.
Kaynak: İHA
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