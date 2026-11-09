Yozgat\'ta jandarma operasyonunda bin 235 sentetik ecza hap ele geçirildi

Yozgat'ta jandarma operasyonunda bin 235 sentetik ecza hap ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat'ta jandarmanın kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda bin 235 sentetik ecza hap, 68 gram metamfetamin ve 960 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Yozgat'ta düzenlenen operasyonda sentetik ecza hap, metamfetamin ve kıyılmış tütün ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadele amacıyla kent genelinde çalışmalar düzenlendi.
Operasyonlarda bin 235 adet sentetik ecza hap, 68 gram metamfetamin ve 960 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
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