Yozgat'ta jandarma operasyonunda bin 235 sentetik ecza hap ele geçirildi - Son Dakika
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Yozgat'ta jandarma operasyonunda bin 235 sentetik ecza hap ele geçirildi

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Yozgat\'ta jandarma operasyonunda bin 235 sentetik ecza hap ele geçirildi
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Yozgat'ta jandarmanın kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda bin 235 sentetik ecza hap, 68 gram metamfetamin ve 960 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda sentetik ecza hap, metamfetamin ve kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadele amacıyla kent genelinde çalışmalar düzenlendi.

Operasyonlarda bin 235 adet sentetik ecza hap, 68 gram metamfetamin ve 960 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
Kaçakçılık3. SayfaJandarmaNarkotikYozgatGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta jandarma operasyonunda bin 235 sentetik ecza hap ele geçirildi - Son Dakika
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