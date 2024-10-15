Yozgat'ta terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 2 tutuklu
YOZGAT - Yozgat'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik Özel Harekat Polislerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi.
Operasyonda PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu A.E. ve M.E. isimli 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yozgat'ta PKK/KCK Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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