Yozgat\'ta plent tesisinde patlama: Erken müdahale faciayı önledi

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde plent tesisinde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Erken müdahale sayesinde facianın eşiğinden dönüldü.

Edinilen bilgilere göre, Aydıncık ilçesinde plent tesisindeki asfalt kazanında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, ihbar üzerine olay yerine Aydıncık Belediyesi itfaiye ekipleri ve Baydiğin Belediyesi'ne ait arazöz sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürülerek, muhtemel bir facia önlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT