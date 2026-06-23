Yozgat\'ta takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı

Yozgat'ta meydana gelen kazada otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza Sorgun Kadışehri karayolunda Keser köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İ.T. idaresindeki 66 LF 716 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sorgun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sürücü ve yolcuyu sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri çıkardı.

Sürücü İ.T. ve yolcu F.T. yaralı olarak Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT