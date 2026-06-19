Yozgat\'ta Tarihi Eser ve Silah Operasyonu

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde tarihi eser ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ve ruhsatsız silah bulundurduğu belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Yasadışı kazı yaptıkları belirlenen Ö.Y. S.Y. Y.Y. isimli 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; dedektör, boşluk bulma çubukları, tabanca, av tüfeği, kuru sıkı tabancalar, çeşitli çaplarda fişekler, pala ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen taşlar ele geçirildi.

Şüphelilerin Jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - YOZGAT