Yozgat\'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Yozgat'ta otomobiller çarpıştı, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Yozgat Boğazlıyan karayolu üzerindeki Karabıyık köyü mevkiinde meydana geldi. Y.A idaresindeki 06 JAD 81 plakalı otomobil M.A idaresindeki 66 ACG 418 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanın sürücüler ve otomobilde bulunan yolcular H.A ve C.T. sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. - YOZGAT