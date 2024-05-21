Yozgat\'ta Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

3.Sayfa

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklanırken 1'i adli kontrol şartı olmak üzere 7 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. İl merkezi ve Çandır ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 23.54 gram metamfetamin, 23 adet sentetik ecza, 19.56 gram esrar, 5.22 gram bonzai, ve 2 adet uyuşturucu aparatı pipe ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.C.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken F.C. ise adli kontrol şartı olmak üzere 7 şahıs serbest bırakıldı. - YOZGAT