Yozgat\'ta yüksek elektrik faturası şüphesiyle evinde uyuşturucu yetiştiren zanlı yakalandı

Yozgat'ta evinde uyuşturucu yetiştiren şüpheli yakalandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.D. isimli şüphelinin ikametine gelen yüksek tutarlı elektrik faturasından şüphelenerek harekete geçti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri A.D.'yi takibe aldı. Yapılan çalışmalarda iki farklı ikamet tespit edildi. Düzenlenen operasyonda kenevir yetiştirilmesi amacıyla kurulmuş düzenekler bulundu. Şüphelinin kullandığı iki ikamette yapılan aramalarda 221,09 esrar, 4 adet Hint keneviri, 110 gram Hint keneviri tohumu, kenevir yetiştirmeye yönelik özel olarak tasarlanmış kabin ve ekipman, 33 adet sıvı gübre, 2 adet koku önleyici jel, 5 adet esrar öğütücü, 6 adet THC ölçme cihazı ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin hakkındaki işlemler sürüyor.