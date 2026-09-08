Yozgat'ta yüksek elektrik faturası şüphesiyle evinde uyuşturucu yetiştiren zanlı yakalandı - Son Dakika
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Yozgat'ta yüksek elektrik faturası şüphesiyle evinde uyuşturucu yetiştiren zanlı yakalandı

Yozgat\'ta yüksek elektrik faturası şüphesiyle evinde uyuşturucu yetiştiren zanlı yakalandı
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Yozgat'ta yüksek elektrik faturasından şüphelenilmesi üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, A.D.'nin iki evinde kenevir yetiştirme düzenekleri buldu. Operasyonda 221 gram esrar ve çok sayıda ekipman ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli hakkında işlemler sürüyor.

Yozgat'ta evinde uyuşturucu yetiştiren şüpheli yakalandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.D. isimli şüphelinin ikametine gelen yüksek tutarlı elektrik faturasından şüphelenerek harekete geçti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri A.D.'yi takibe aldı. Yapılan çalışmalarda iki farklı ikamet tespit edildi. Düzenlenen operasyonda kenevir yetiştirilmesi amacıyla kurulmuş düzenekler bulundu. Şüphelinin kullandığı iki ikamette yapılan aramalarda 221,09 esrar, 4 adet Hint keneviri, 110 gram Hint keneviri tohumu, kenevir yetiştirmeye yönelik özel olarak tasarlanmış kabin ve ekipman, 33 adet sıvı gübre, 2 adet koku önleyici jel, 5 adet esrar öğütücü, 6 adet THC ölçme cihazı ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin hakkındaki işlemler sürüyor.

Kaynak: İHA

Elektrik Faturası, Güvenlik, 3. Sayfa, Narkotik, Kenevir, Yozgat, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yozgat'ta yüksek elektrik faturası şüphesiyle evinde uyuşturucu yetiştiren zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta yüksek elektrik faturası şüphesiyle evinde uyuşturucu yetiştiren zanlı yakalandı - Son Dakika
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