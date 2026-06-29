Yüksekova\'da 45 Kilogram Uyuşturucu Yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan şahıs, 45 kilogram uyuşturucuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekiplerinin titizlikle yürüttüğü fiziki ve teknik takip çalışmaları sonucunda Yüksekova ilçesinde kullandığı minibüs içerisinde yakalandı. Araçta yapılan aramada gizli bölmelere saklanmış 45 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan şahıs, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - HAKKARİ