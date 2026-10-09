Yüksekova merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 17 şüpheliye adli işlem başlatıldı

Hakkari merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 17 şüpheliye adli işlem başlatılırken yaklaşık 5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezli 5 ilde uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyonda; 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yaklaşık 5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; uyuşturucu madde ticareti suçundan elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yaklaşık 1 yıldır sürdürülen çalışmalar sonucu operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında; MASAK Başkanlığından temin edilen mali veriler ve gerçekleştirilen finansal analizler ile narkotik birimlerince elde edilen bilgi ve deliller birlikte değerlendirildi. Suç gelirlerinin çeşitli ticari faaliyetler, şirketler, taşınmazlar ve araçlar üzerinden aklanmasına yönelik faaliyetlerin tespit edilmesi üzerine; Yüksekova merkezli İstanbul, Bursa, İzmir ve Van'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonlar sonucunda; yaklaşık 5 milyar lira değerinde 86 arsa, 34 tarla, 18 mesken, 7 dükkan ve 3 bina olmak üzere toplam 148 taşınmaz ile 17 araca el konuldu. Uyuşturucu tacirlerinin sadece zehir ağlarını değil, suçtan elde ettikleri haksız kazanç kapılarını da tek tek kapatıyoruz. Suç odaklarının finans kaynaklarına yönelik operasyonlarımıza ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."