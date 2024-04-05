Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki birisi çocuk toplam 14 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Geri İtildikten Sonra Kurtarılan 14 Düzensiz Göçmen - Son Dakika
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, hırsızlık şüphelisi 2 zanlı tutuklandı. Jandarma Dedektifleri ve Jandarma Asayiş ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, toplam 8 hırsızlık olayının şüphelisi 7 zanlı tespit edildi ve 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları eşyaları sosyal paylaşım sitesinden sattıkları belirlendi. Çalınan eşyaların bir kısmı sahiplerine teslim edildi. Hırsızlık olaylarının şüphelisi olan 6 şahıstan 3'ü serbest bırakıldı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 2 şüpheli tutuklandı.
Muğla'nın Milas ilçesinde polisin 'Dur' ihtarına uymayan plakasız motosiklet sürücüsü, kaçmaya çalıştığı esnada kaza yaptı. Olayda sürücü gözaltına alındı ve hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Muğla-Denizli karayolu Ortaköy kavşağında meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Kazada, araç uçuruma sürüklenerek tarlaya uçtu. Olay yerine çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve eşi Beste İpar, Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde polislerle bir araya geldi. İpar, yaptığı konuşmada polislerin özverili çalışmalarını takdir etti ve tüm polislerin Polis Haftası'nı kutladı. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcısı ve İl Jandarma Komutanı da İpar'ı ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, Turgut Özal Mahallesi'nde bir kişi, Spil Dağı eteklerinde kayanın dibinde erkek cesedi olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Jandarma ve arama kurtarma ekipleri yaklaşık 5 saatlik tırmanış sonucunda bölgeye ulaştı. Kimliği henüz tespit edilemeyen ceset, Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şanlıurfa'da şehirler arası otobüs terminalinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Terminal içerisinde çıkan kavgada polis memuru da yaralandı. Olayın güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği belirtildi.
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