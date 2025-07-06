Sakarya'da bir öğrenci yurdunda cinsel içerikli film izleyen ve bu anları sosyal medyada paylaşan iki kız öğrenci büyük tepki çekti. 'Arkadaşıma gay filmi izletiyorum, ambiyans harika bir de pizza söyledik ama kolamız yok maalesef kolası olan gelsin' ifadeleriyle paylaşılan görüntüler, Sakarya Valiliği'nin dikkatini çekti. Valilik, olayla ilgili olarak şahısların yakalandığını ve hakkında adli işlemler başlatıldığını açıkladı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
6.07.2025 14:02:53. #7.12#
SON DAKİKA: Yurt mescidinde büyük skandal! Görüntüleri paylaşan 2 kız öğrenci yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?