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Zabıta ekiplerinden fırınlara şafak vakti denetim

ÇANKIRI - Çankırı'da zabıta ekipleri şafak vaktinde fırın ve unlu mamuller işletmelerini denetledi. Eksikler tespit edilen iki işletmeye cezai işlem uygulandı.

Çankırı Belediyesi Zabıta ekipleri, şafak vaktinde şehir merkezindeki fırınları denetledi. Sabahın dördünde mesaiye başlayan ekipler, unlu mamul yapan işletmelere giderek hijyen ve standartlara uygunluk açısından kontrol etti. Vatandaşların sağlıklı ve kaliteli hizmet almasını sağlamak amacı ile yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklikler ile ilgili işletme sahipleri uyarılırken iki işletmeye de cezai işlem uygulandı.