Zeynep Koçak sette yaşadığı zorbalığı ilk kez anlattı - Son Dakika
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Zeynep Koçak sette yaşadığı zorbalığı ilk kez anlattı

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Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ilk sezonunda hafızalara yer eden Zeynep Koçak, rol aldığı bir dizi setinde yaşadığı zorbalığı anlattı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuşmakta güçlük çeken Koçak, "Ben her sabah sete makyaj yaparak gelmek zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.

13.01.2025 14:16
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Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ilk sezonuyla tanınan oyuncu Zeynep Koçak, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla gündemde.

Son günlerde dizi ve film sektöründe yaşanan zorbalıklar gündem olurken, Zeynep Koçak da kendini tutamadı. Bir süredir ekranlardan uzak olan Koçak, bir film setinde yaşadığı zorbalığı anlattı.

"HER SABAH MAKYAJ YAPARAK GİTMEK ZORUNDA KALDIM"

Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda konuşmakta güçlük çeken Zeynep Koçak, yaşadığı olayı anlatırken şu ifadeleri kullandı: "Oynadığım bir filmin setindeki prodüksiyon amiri, 'Sabah makyajsız gelince diğer oyuncular demoralize oluyor' dedi. Ben her sabah sete makyaj yaparak gelmek zorunda kaldım.

"BİR BUÇUK AY ZORBALIKLARA MARUZ KALARAK OYUNCULUK YAPTIM"

Aynı setin yönetmeni 'Senden nefret ediyorum, seni sevmiyorum' dedi. Ben bir buçuk ay bu sette zorbalıklara maruz kalarak oyunculuk yapmaya çalıştım. Sizden tek istediğim bu paylaşımın altına 'Bu yüzden estetik yapıp duruyor' yazmayın! Ben 23 yaşında bu işe başladığımda nasıl gözüktüğümle alakalı sürekli eleştiri alacağıma dair en ufak bir fikrim yoktu."

Zeynep Koçak sette yaşadığı zorbalığı ilk kez anlattı

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Son Dakika 3.Sayfa Zeynep Koçak sette yaşadığı zorbalığı ilk kez anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Cocukluk askimsin:
    ferhatin annesi de aynı zorlukları gördü şimdi kolaylık gösteriyor herkese. celikk de pazarlamasını yapıyor 14 9 Yanıtla
  • Çelikk:
    çocukluk Gavatsarayı sen zürafa sokağına yürü anan orada duruyor bacında kolonya satıyor 5 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    O.Analı Seni Senin Yerin Orası çocukluk Gavatsarayı 2 3 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Bunları mebde ogretmen yapacaksın 2 0 Yanıtla
  • Oğuz Özen:
    hadi oradan kolpacı seni işine gelmeyince çamur at,hepimiz aynısınız zaten oyunculuğunda sıfır,bşr de çamur atıyo,gşy başka iş yap:(( 1 1 Yanıtla
  • Crixus :
    Makyaj yapmaya zorlanmakta zorbalik oldu ya saka gibi. Bunlar asgari ucretle calisan yurdum insani olsalar iskence yaptilar diye insan haklari mahkemesine giderler 1 0 Yanıtla
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